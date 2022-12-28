Смородская — о переходе Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»: «Я никакого позитива не вижу»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о переходе нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в столичный клуб

«Не вижу ничего выдающегося в этих трансферах. Пиняев один из главных талантов страны? Это да, но смотря с чем сравнивать. Я никакого позитива не вижу», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Функционер считает, что «Локомотиву» сейчас необходимо заниматься строительством новой команды, а не пиаром.

Ранее столичный клуб официально представил Пиняева и Глушенкова в качестве игроков команды. Отмечается, что футболисты подписали четырехлетние контракты с «железнодорожниками».