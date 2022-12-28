Глушенков взял игровой номер в «Локомотиве»

В среду было официально объявлено о том, что Сергей Пиняев и Максим Глушенков перешли из «Крыльев Советов» в «Локомотив». Оба футболиста подписали четырёхлетние контракты с «железнодорожниками».

Максим Глушенков будет играть за «Локомотив» под номером 15. Об этом рассказывает пресс-служба московского клуба.

Ранее «Локомотив» сообщал, что Сергей Пиняев взял себе номер 19.

Во второй части чемпионата России «Локомотив» будет стараться серьёзно подняться по турнирной лестнице. На текущий момент «железнодорожники» занимают лишь 14-е место в таблице Премьер-лиги.