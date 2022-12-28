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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов назвал команду, которая стала разочарованием в РПЛ

28 Декабря 2022 • 17:41 Комментировать

Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, какую команду он считает разочарованием РПЛ в 2022 году.

«Безусловно, «Локомотив». Объективно, никто не привык видеть клуб в таком состоянии, вопрос даже не в месте в таблице, а в том, во что играет команда и во что она хочет играть», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Эксперт считает, что «железнодорожникам» необходимо перестраиваться во время зимней паузы, ведь это не получилось сделать по ходу первой части сезона.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов
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