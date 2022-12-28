Динияр Билялетдинов назвал команду, которая стала разочарованием в РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, какую команду он считает разочарованием РПЛ в 2022 году.
«Безусловно, «Локомотив». Объективно, никто не привык видеть клуб в таком состоянии, вопрос даже не в месте в таблице, а в том, во что играет команда и во что она хочет играть», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».
Эксперт считает, что «железнодорожникам» необходимо перестраиваться во время зимней паузы, ведь это не получилось сделать по ходу первой части сезона.После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.
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