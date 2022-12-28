Глушенков прокомментировал уход из «Крыльев Советов»

Максим Глушенков, как и Сергей Пиняев, переходит из «Крыльев Советов» в «Локомотив». 23-летний футболист дал комментарий после ухода из самарского клуба.

«Крылья Советов» – это клуб, к которому я всегда буду относиться с огромным уважением. Здесь я прогрессировал и наслаждался футболом. Самара навсегда останется в моём сердце», - сказал Глушенков, чьи слова приведены на официальном сайте «крылышек».

Также Глушенков выразил благодарность фанатам, команде и работникам клуба.

Напомним, что «Локомотив» после первой части чемпионата располагается лишь на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть в зоне стыковых игр.