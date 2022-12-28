​Пиняев: «Крылья Советов» навсегда в моём сердце»

Полузащитник Сергей Пиняев высказался об уходе из «Крыльев Советов». 18-летний футболист подписал четырёхлетний контракт с «Локомотивом».

«Крылья Советов» – клуб, который навсегда в моём сердце. Здесь произошло много важного в моей жизни», - высказался Пиняев, чьи слова приводятся на официальном сайте самарцев.

Пиняев поблагодарил клуб, команду и тренеров «крылышек», а также отдельно отметил губернатора области Дмитрия Азарова.

«Его помощь в сложной ситуации с моей травмой – неоценима. Это дорогого стоит», - сказал 18-летний футболист.

Также Пиняев отметил тот факт, что именно в «Крыльях Советов» он стал показывать хороший уровень и был приглашён в сборную.