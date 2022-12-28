​Пиняев выбрал номер в «Локомотиве»

Сергей Пиняев переходит из самарских «Крыльев Советов» в московский «Локомотив». В среду клубы подтвердили трансфер 18-летнего полузащитника. Он подписал с «железнодорожниками» трудовое соглашение сроком на четыре года.

За «Локомотив» Сергей Пиняев будет выступать под номером 19. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В сезоне 2022/2023 Сергей Пиняев провёл 15 матчей в чемпионате и Фонбет Кубке России. В них полузащитник забил четыре гола.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги на текущий момент. Чемпионат возобновится в марте.