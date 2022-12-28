Осинькин: У Пиняева и Глушенкова был такой прогресс, что мы не могли удержать их в «Крыльях Советов»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на переход нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

«Понимали, что, скорее всего, «Локомотив» в ближайшее время объявит. В таком ситуации мы должны сказать ребятам спасибо за то время, которое они пробыли у нас. Они помогли нам, а мы помогли им», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Специалист заявил, что футболисты прогрессировали в команде и справедливо заслужили внимания со стороны топ-клубов РПЛ. У «Крыльев» не было возможности удержать игроков, теперь нужно выращивать новых будущих звездочек, добавил тренер.

Ранее «Локомотив» официально объявил о переходе Пиняева и Глушенкова из самарского клуба.