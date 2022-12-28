Атакующий полузащитник Максим Глушенков переходит из «Крыльев Советов» в «Локомотив». О трансфере 23-летнего футболиста сообщается на страницах официального сайта самарского клуба.

«Крылья Советов» поблагодарили Максима Глушенкова за выступления за клуб. Будучи игроком самарской команды, полузащитник провёл 60 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 8 результативных передач на партнёров.

После первой части сезона Российской премьер-лиги «Локомотив» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице. После зимнего межсезонье «железнодорожники» будут стараться подняться выше.