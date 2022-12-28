Давыдов заявил, что хотел бы стать тренером

Нападающий «Химок» Денис Давыдов ответил на вопрос, кто из тренеров внёс самый большой вклад в его карьеру.

«Я много у кого тренировался, всех своих тренеров ценю и уважаю. Но если выделять только двоих, то назову Евгения Александровича Бушманова и Артёма Горлова», — приводит слова Давыдова официальный сайт подмосковного клуба.

По мнению футболиста, тренерская работа является очень тяжелой, ведь нельзя выпустить всех 25 человек на поле. При этом Давыдов не стал исключать, что в будущем может стать тренером.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие лишь в одном матче в рамках Фонбет Кубка России и не отметился голевыми действиями.