Атакующий полузащитник Сергей Пиняев стал игроком «Локомотива». О переходе 18-летнего футболиста из «Крыльев Советов» сообщается на официальном сайте московского клуба. Пиняев подписал контракт сроком на четыре года.

Сергей Пиняев считается одним из наиболее талантливых российских футболистов современности. За «Крылья Советов» он выступал с августа 2021 года. За это время Пиняев провёл 45 официальных матчей, в которых забил 8 голов.

В ноябре 18-летний Сергей Пиняев дебютировал за национальную сборную России. Полузащитник принял участие в товарищеских матчах против Таджикистана и Узбекистана.

Добавим, что «Локомотив» после первой части чемпионата России занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.