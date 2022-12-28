Давыдов: «Впереди нас ждут 13 матчей, в которых мы должны отдать все силы»

Нападающий «Химок» Денис Давыдов поделился ожиданиями от второй части сезона в РПЛ.

«Впереди нас ждут 13 матчей, в которых мы должны отдать все силы. У нас нет даже мысли на какой-то «недонастрой». 13 финалов, которые надо выгрызать», — цитирует слова Давыдова официальный сайт подмосковного клуба.

Футболист отметил, что хочется успешно провести сборы и выйти на лучший уровень, у команды есть 2,5 месяца на объединение.

В текущем сезоне 27-летний форвард принял участие в одном матче Фонбет Кубка России и не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Химки» занимают 15-е место в РПЛ, набрав 12 очков.