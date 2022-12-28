Бывший защитник «Факела» Евгений Шляков пополнил состав московского «Торпедо», об этом сообщает официальный сайт «автозаводцев».

«Шляков стал игроком «Торпедо». Добро пожаловать!» — говорится в заявлении клуба.

Ранее 31-летний футболист расторг трудовой договор с воронежским «Факелом» по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне игрок принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость Шлякова оценивается в 300 тысяч евро.

После 17 туров «Торпедо» занимает последнее (16-е) место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.