Бояринцев: «Мне нравится «Спартак» с его атакой»

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев оценил шансы «Спартака» в борьбе за золотые медали РПЛ с «Зенитом».

«Мне нравится «Спартак» с его атакой. Если «красно‑белые» продолжат в том же духе весной, вполне возможно, у них получится догнать «Зенит» и побороться за чемпионство», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

Специалист отметил, что у «Спартака» очень яркая атакующая игра, в которой отлично себя проявляют Александр Соболев и Куинси Промес.

После 17 туров «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть зачетных баллов.