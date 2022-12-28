«Динамо» опубликовало расписание матчей на сборах

В рамках подготовки ко второй части сезона на зимних учебно-тренировочных сборах «Динамо» проведёт девять товарищеских матчей. Пресс-служба московского клуба опубликовала их расписание.

В ОАЭ «Динамо» проведёт два матча: против «Грин Херонс» (18 января) и «Оренбурга» (22 января).

В Турции команда Славиши Йокановича проведёт ещё семь игр. Соперниками будут «Борац» (29 января), «Арда» (2 февраля), «Енисей» (6 февраля), «Химки» (12 февраля), «Алания» и ЦСКА (оба – 15 февраля).

Ещё один матч «Динамо» проведёт 12 февраля. Имя соперника пока что неизвестно.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги на текущий момент.