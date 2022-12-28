Масалитин: «Будем надеяться, что Агапов раскроется в ЦСКА»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном трансфере защитника «Пари НН» Ильи Агапова в стан «армейцев».

«Им необходим центральный защитник, тем более с российским паспортом. Будем надеяться, что Агапов раскроется, прибавит, как Дивеев, а также дорастет до уровня основного игрока сборной России», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Эксперт похвалил руководство ЦСКА, ведь они смогли найти защитника с российским паспортом, осталось лишь уладить последние детали и оформить трансфер.

Ранее сообщалось, что 21-летний Агапов в ближайшее время станет игроком столичного клуба.