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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Будем надеяться, что Агапов раскроется в ЦСКА»

28 Декабря 2022 • 16:29 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном трансфере защитника «Пари НН» Ильи Агапова в стан «армейцев».

«Им необходим центральный защитник, тем более с российским паспортом. Будем надеяться, что Агапов раскроется, прибавит, как Дивеев, а также дорастет до уровня основного игрока сборной России», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Эксперт похвалил руководство ЦСКА, ведь они смогли найти защитника с российским паспортом, осталось лишь уладить последние детали и оформить трансфер.

Ранее сообщалось, что 21-летний Агапов в ближайшее время станет игроком столичного клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная России Валерий Масалитин Игорь Дивеев Илья Агапов Пари НН
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