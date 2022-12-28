Ломбертс: «Денисов был чересчур прямым»

Экс-игрок «Зенита» Николас Ломбертс высказался о своём бывшем напарнике Игоре Денисове.

«Он прекрасный парень. Всегда был честным и прямолинейным. Может, он был чересчур прямым. С ним не пошутишь. Зная его, я понимал, что я мог ему сказать, а чего не стоило», — цитирует тренера «Гента» Sport24.

Бывший футболист признался, что ему нравятся такие люди, которые всегда говорят правду, но эта прямота сыграла с карьерой Денисова злую шутку, он мог бы добиться гораздо большего.

Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год. За это время он провел 355 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 29 ассистов.