Агент Медведева рассказал о восстановлении вратаря

Андрей Талаев, агент голкипера «Ростова» Никиты Медведева, поделился информацией о восстановлении своего клиента после полученной травмы колена.

«Восстановление Никиты идет хорошо, все по плану. Он поедет с «Ростовом» на первый сбор, но до общей группы пока далековато. После 5-го января он уже будет в Ростове», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Агент заявил, что вратарь уже делает упражнения на травмированную ногу, он полностью готовится к возвращению, поэтому нет никакого отдыха.

В нынешнем сезоне 28-летний голкипер провел два матча в рамках Фонбет Кубка России, в которых не пропустил ни одного мяча.