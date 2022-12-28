Соломатин надеется, что Агапов поможет ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал возможный переход защитника «Пари НН» Ильи Агапова в стан «армейцев». Ранее сообщалось, что в ближайшее время 21-летний футболист может подписать контракт со столичным клубом.

«Человек играет в РПЛ, левоногий защитник — надеюсь, что поможет ЦСКА. Хорошо, что он молодой. Надо давать молодым российским футболистам проявлять себя», — приводит слова Соломатина «Чемпионат». Эксперт считает, что этот трансфер пойдет на пользу и Агапову, и ЦСКА.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Агапова в один миллион евро.