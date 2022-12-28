​Газинский рассказал, как им интересовался «Спартак»

Хавбек Юрий Газинский, который в настоящий момент представляет «Урал», вспомнил, как в своё время интерес к нему проявлял московский «Спартак».

«Это было во времена Аленичева. Мне тогда агент сказал, что находится в диалоге, но насколько он был продвинутым, я не знаю», - высказался Газинский, чьи слова на своих страницах передаёт «Чемпионат».

Отметим, что Дмитрий Аленичев тренировал «Спартак» в 2015-2016 годах. Юрий Газинский тогда был футболистом «Краснодара». В «Урал» полузащитник перебрался в августе уходящего года как свободный агент.

Также Юрий Газинский рассказывал, как «Краснодар» не отпустил его в «Зенит».