​Газинский вспомнил, как «Краснодар» не отпустил его в «Зенит»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский вспомнил, как в своё время он мог перебраться из «Краснодара» в «Зенит». По словам футболиста, питерский гранд дважды проявлял к нему интерес.

«Сначала мне агент сказал про интерес «Зенита», затем уже Марсио, который у нас играл, сказал, что он разговаривал с Данни, а тот с Боашем - и что меня хотят подписать. Первый раз меня «Краснодар» не отпустил, а второй, со слов агента, по деньгам не договорились», - высказался Газинский, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

За «Краснодар» Юрий Газинский выступал в 2013-2022 годах. В «Урал» 33-летний футболист перебрался летом уходящего года в статусе свободного агента.

За «Урал» Юрий Газинский провёл 18 официальных матчей. В них хавбек записал на свой счёт пять голов.