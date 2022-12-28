​Жиго рассказал, какой у России имидж в Европе

Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался на тему имиджа России как страны в Европе.

«Если честно, у России в Европе имидж страны из прошлого. Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Но всё оказалось совсем не так. Внешность бывает обманчива», - высказался Жиго в фильме о самом себе. Его опубликовала пресс-служба «Спартака» на клубном канале в YouTube.

В настоящий момент 29-летний Самуэль Жиго выступает за «Марсель». Будучи игроком «Спартака» в 2018-2022 годах, француз провёл 110 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 10 голов.