Жиго — о Промесе: «Он забавный парень, у него всегда хорошее настроение»

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго рассказал о своих тёплых отношениях с нападающим «Спартака» Куинси Промесом. Напомним, 29-летний француз играл за столичный клуб с 2018 по 2022 год.

Жиго сказал на YouTube-канале «красно-белых», что у него с самого начала сложились отличные отношения с Промесом, а когда нападающий вернулся в клуб после турне по Европе, то они стали еще чаще проводить время вместе.

«Он вообще человек, у которого всегда улыбка на лице и хорошее настроение. Куинси всегда такой, даже на тренировках. Он вообще забавный парень, и сейчас он рад за меня», — заявил Жиго.

При этом футболист отметил, что нидерландец грустит из-за его ухода из команды, но у игроков такая жизнь. Жиго считает, что еще обязательно встретится с Промесом.

В текущем сезоне защитник провел 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.