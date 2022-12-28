​Продюсер «Матч ТВ» высказался насчёт недовольства Генича

По ходу чемпионата мира известный комментатор Константин Генич возмутился из-за отсутствия назначений на матчи. Комментарий на этот счёт дал Александр Тащин, который занимает пост генерального продюсера «Матч ТВ».

«Мне кажется, что у Кости было достаточно матчей на ЧМ. Конечно, комментаторы – это фанаты своего дела, им хочется как можно больше работать. Но у нас очень много топовых комментаторов, и хотелось дать возможность всем поработать», - высказался Тащин, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Чемпионат мира – 2022 завершился 18 декабря. В финальном матче сборная Аргентины обыграла Францию после ничьей со счётом 3:3. «Альбиселесте» завоевали кубок мира впервые с 1986 года.