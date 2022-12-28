Бывший игрок ЦСКА возвращается в родной «Пеньяроль»

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес, в сезоне 2018/2019 выступавший в составе московского ЦСКА, решил возобновить карьеру и возвращается на поле в составе своего родного клуба «Пеньяроль», с которым он расстался еще тринадцать лет назад.

В последнее время 32-летний нападающий выступал в Бразилии и Мексике, в частности, во «Флуминенсе». С 2010 по 2017 года привлекался к выступлениям в сборной Уругвая, забив в ее составе 11 голов в 29 матчах.

В составе ЦСКА провел четырнадцать игр, забил в них три гола. На клубном уровне выступал также в итальянском «Палермо» и английском «Халл Сити».