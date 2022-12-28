Газинский назвал главное открытие РПЛ в этом сезоне

Экс-игрок «Краснодара», а ныне футболист екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский назвал нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого главным открытием нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Сычевой, наверное. Человек забил 14 мячей в чемпионате, выступая за «Оренбург». Там вообще хорошая команда с качественными легионерами. Еще выделил бы Лёшу Каштанова из «Урала», - передает слова Газинского издание «Чемпионат».

В первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги 26-летний нападающий выступал за «Оренбург». Владимир принял участие в 15 поединках, в которых отметился 14 забитыми мячами (два – с пенальти) и одним ассистом.

На счету Каштанова пять голов (два – с пенальти) и четыре результативных паса в 16 играх РПЛ.