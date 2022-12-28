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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газинский назвал главное открытие РПЛ в этом сезоне

28 Декабря 2022 • 13:08 Комментировать

Экс-игрок «Краснодара», а ныне футболист екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский назвал нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого главным открытием нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Сычевой, наверное. Человек забил 14 мячей в чемпионате, выступая за «Оренбург». Там вообще хорошая команда с качественными легионерами. Еще выделил бы Лёшу Каштанова из «Урала», - передает слова Газинского издание «Чемпионат».

В первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги 26-летний нападающий выступал за «Оренбург». Владимир принял участие в 15 поединках, в которых отметился 14 забитыми мячами (два – с пенальти) и одним ассистом.

На счету Каштанова пять голов (два – с пенальти) и четыре результативных паса в 16 играх РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Газинский Алексей Каштанов Владимир Сычевой
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