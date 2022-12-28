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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент оценил шансы Захаряна перейти в «Челси»

28 Декабря 2022 • 12:52 Комментировать

Футбольный агент Глеб Разоренов, который представляет интересы футболистки «Челси» Алсу Абдуллиной, высказался о потенциальном переходе воспитанника московского «Динамо» Арсена Захаряна в стан «пенсионеров».

«Все возможно, теоретически, почему нет, его переезд в Англию может состояться. Но, я не знаю, как обстоит переговорный процесс, поэтому сложно комментировать», - приводит слова агента Metaratings.ru.

Трансферная стоимость 19-летнего хавбека оценивается в 15 миллионов евро. В текущем сезоне Арсен забил три гола и сделал шесть ассистов в 21 матче за «Динамо».

Летом Захарян был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023 Глеб Разоренов
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