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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Испанский гранд умоляет о трансфере звезды «Зенита»

28 Декабря 2022 • 11:26 Комментировать (1)

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Как заявил футбольный агент Тимур Гурцкая, серьезный интерес к 25-летнему бразильцу проявляет мадридский «Атлетико».

«Мадридцы умоляют Вендела перейти. Он не хочет покидать «Зенит». Это показатель, что не все у нас так плохо», - поведал агент на ютуб-канале «Вышли!».

Трансферная стоимость Вендела – 22 миллиона евро. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги бразилец сыграл 16 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Атлетико Мадрид Тимур Гурцкая Трансферы футбола - зима 2023 Маркус Вендел
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Комментарии (1)
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Кришна
28 Декабря 2022 в 12:26
Видимо ООООчень авторитетный агент у этого мега канала, что аж про мольбы пишет. Залез даже глянуть, что за канал такой авторитетный - 18к (ТЫС, а не МЛН) подписчиков аж! Вы скоро районные брехунки цитировать начнете... Насколько надо не уважать свое СМИ, чтобы такую ересь здесь размещать?
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