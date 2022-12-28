Экс-тренер «Локомотива» назвал главную причину провала команды

Экс-тренер московского «Локомотива» Андрей Фёдоров поделился мнением о провальном выступлении «железнодорожников» в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«В чем главная причина? Мое мнение: очень резко омолодились. В силу своего возраста ребята не справились психологически. И самое главное, что бросалось в глаза - нет команды», - приводит слова специалиста «Реальное время».

«Локомотив» на зимний перерыв ушел на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. После 17 туров столичный коллектив набрал всего 13 баллов. Первый матч после паузы москвичи проведут против «Спартака» в Фонбет Кубке России.