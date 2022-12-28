Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-тренер «Локомотива» назвал главную причину провала команды

28 Декабря 2022 • 11:15 Комментировать

Экс-тренер московского «Локомотива» Андрей Фёдоров поделился мнением о провальном выступлении «железнодорожников» в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«В чем главная причина? Мое мнение: очень резко омолодились. В силу своего возраста ребята не справились психологически. И самое главное, что бросалось в глаза - нет команды», - приводит слова специалиста «Реальное время».

«Локомотив» на зимний перерыв ушел на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. После 17 туров столичный коллектив набрал всего 13 баллов. Первый матч после паузы москвичи проведут против «Спартака» в Фонбет Кубке России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Фёдоров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
11:15 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Локомотива» назвал главную причину провала команды
10:49 · Россия. Премьер-лига
Глушенков попрощался с «Крыльями Советов»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Газинский поддержал решение Карпина по ограничению возраста в сборной России 1
09:12 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов: «Не буду ходить на футбол из-за Fan ID»
08:55 · Россия. Премьер-лига
Газинский негативно высказался о системе VAR
08:34 · Россия. Премьер-лига
Полуфиналист ЧМ-2022 отказал «Локомотиву»
08:06 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Глушенков и Пиняев - потенциальные новые лидеры «Локомотива» и сборной»
06:08 · Россия. Премьер-лига
Газинский: Агкацев — хороший вратарь, но доверять всё равно будут Сафонову
05:48 · Россия. Премьер-лига
Ломбертс рассказал, с кем из игроков «Зенита» продолжает общаться
05:40 · Россия. Премьер-лига
Министр спорта Матыцин: Не стоит разрывать связи с европейским футболом
05:33 · Россия. Премьер-лига
Кокорин встретился с известным поваром Salt Bae 1
04:44 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент РПЛ раскритиковал желание России перейти в Азиатскую конфедерацию
00:19 · Россия. Первая лига
Мэр Казани назвал Слуцкого выдающимся тренером
27 Декабря
23:49 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «В 2022 году из ЦСКА могу выделить только Акинфеева»
23:22 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» хочет заполучить Ломовицкого
Все новости
Рекомендуем