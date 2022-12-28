Глушенков попрощался с «Крыльями Советов»

Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков попрощался с самарским клубом. Ранее стало известно, что он вместе с одноклубником Сергеем Пиняевым переходит в столичный «Локомотив».

«Уважаемые болельщики и все, кто причастен к «Крыльям Советов», спасибо большое за проведенное время вместе. Самара останется в моем сердце, но нужно двигаться дальше», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Глушенков поучаствовал в 21 поединке за «Крылья Советов» во всех турнирах. На счету 23-летнего футболиста шесть забитых мячей и шесть результативных передач.