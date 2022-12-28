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Павел Стипиди: «Не надо делать из Пиняева Марадону, в Краснодарском крае есть сто мальчишек на три головы его выше» эксклюзив

28 Декабря 2022 • 10:41 Комментировать

Футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об ожидаемом переходе 18-летнего нападающего самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московский «Локомотив».

-  Вы знаете, как у нас умеют губить хороших мальчишек. Может, переход в «Локомотив» – это и правильно для Пиняева, но не надо писать о нём, что он как Марадона. В «Крыльях» у него был прекрасный тренер Осинькин, который мог ему много чего дать. А что даст Пиняеву в «Локомотиве» Галактионов? Чего он вообще добивался в своей тренерской деятельности? Он со скандалом принимал «Пари НН», а через несколько месяцев сбежал в «Локомотив» – туда, где больше платят. Для меня как для футбольного специалиста это говорит о том, что он как тренер ноль.

Пиняев – неплохой игрок, но я как селекционер, занимающийся молодыми футболистами, официально заявляю вам, что сегодня в Краснодарском крае есть сто мальчишек его возраста, которые на три головы его выше, но у которых нет возможности пробиться куда-то. К большому сожалению, у них небогатые родители, и их тренеры тоже никуда не могут продвинуть этих детей. Не нужны они ни «Краснодару», ни «Кубани», ни «Сочи», ни «Черноморцу». Никто не спрашивает про них, никто ими не интересуется, никто не просматривает их на краевых турнирах. Получается, что Москва и Петербург у нас как две отдельные страны. Там у крутых родителей дети учатся в США и в Англии. Это неправильно, когда кто-то считает себя богами, а остальных – мусором.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России РПЛ Сергей Пиняев Павел Стипиди
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