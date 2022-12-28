Газинский поддержал решение Карпина по ограничению возраста в сборной России

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский высказался о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин решил ввести возрастное ограничение в национальной команде страны.
«Видел интервью, в котором Карпин сказал, что нецелесообразно вызывать в сборную людей с возрастом за 30 лет. Сейчас нужно смотреть резервы - подход Карпина логичен», - приводит слова Газинского «Чемпионат».
Юрий вызывался в национальную команду с 2016 по 2020 год. Полузащитник провел за сборную России 21 поединок и отметился одной результативной передачей.
Напомним, что Россия отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.
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