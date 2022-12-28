Валерий Баринов: «Не буду ходить на футбол из-за Fan ID»

Народный артист РФ Валерий Баринов поделился своим мнением касательно паспорта болельщика (Fan ID).

«С введением Fan ID стало менее интересно. На футбол ходить я не буду. Эта придумка кажется мне мертворождённой и принесёт только вред футболу. Я принципиально против Fan ID», - приводит слова болельщика издание Metaratings.ru.

Изначально наличие паспорта болельщика требовалось со старта сезона при посещении домашних поединков «Урала», «Сочи», «Пари НН», «Ростова» и «Крыльев Советов». С 1 декабря закон о Fan ID распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов чемпионата России.