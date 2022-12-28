Полуфиналист ЧМ-2022 отказал «Локомотиву»

Андреа Д’Амико, агент защитника сборной Марокко и «Вальядолида» Джавада Эль-Ямика, высказался насчет возможного перехода своего клиента в московский «Локомотив».

«Нет и шанса, что Эль-Ямик перейдет в «Локомотив». Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Джавад выступал за национальную сборную Марокко на чемпионате мира – 2022. Вместе с командой он дошел до полуфинала турнира.

В нынешнем сезоне марокканец провел восемь поединков в чемпионате Испании. Его трудовое соглашение с «Вальядолидом» рассчитано до 2024 года.