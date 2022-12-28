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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «Глушенков и Пиняев - потенциальные новые лидеры «Локомотива» и сборной»

28 Декабря 2022 • 08:06 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном переходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в столичный «Локомотив».

«Оба полузащитника будут бороться за место в основе «Локомотива». И Глушенков, и Пиняев - потенциальные новые лидеры «железнодорожников» и сборной», - передает слова Игонина сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что московский клуб провально провел первую половину сезона Российской премьер-лиги. После 17 сыгранных туров «железнодорожники» набрали всего 13 баллов и располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексей Игонин Максим Глушенков Сергей Пиняев
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