Игонин: «Глушенков и Пиняев - потенциальные новые лидеры «Локомотива» и сборной»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном переходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в столичный «Локомотив».

«Оба полузащитника будут бороться за место в основе «Локомотива». И Глушенков, и Пиняев - потенциальные новые лидеры «железнодорожников» и сборной», - передает слова Игонина сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что московский клуб провально провел первую половину сезона Российской премьер-лиги. После 17 сыгранных туров «железнодорожники» набрали всего 13 баллов и располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице.