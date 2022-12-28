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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газинский: Агкацев — хороший вратарь, но доверять всё равно будут Сафонову

28 Декабря 2022 • 06:08 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, который сейчас выступает за «Урал», высказался о голкиперах краснодарской команды.

Газинский сказал «Чемпионату», что ему очень нравится игра молодого вратаря Станислава Агкацева, ведь это действительно очень хороший игрок. Полузащитник отметил, что «быки» всё равно будут доверять Матвею Сафонову, который в последнее время стал чаще ошибаться.

«Сафонов — номер один, без вопросов, но Матвею нужно держать себя в тонусе», - добавил Газинский.

Напомним, что Матвей Сафонов в этом сезоне провёл в РПЛ в составе «быков» 17 матчей, в пяти из которых сумел отыграть на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юрий Газинский Матвей Сафонов Станислав Агкацев
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