Ломбертс рассказал, с кем из игроков «Зенита» продолжает общаться

Бывший бельгийский защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал журналистам о том, с кем из игроков питерского клуба поддерживает связь.

Лобмертс сказал Sport24, что иногда переписывается с Александром Анюковым и с Александром Низеликом, но не так часто, как хотелось бы. Бельгиец отметил, что иногда ставил лайки в социальных сетях Анатолию Тимощуку, но украинец уже давно ничего не публиковал.

«Вообще я не тот человек, который будет как-то навязываться и искать общение», - добавил Ломбертс.

Напомним, что в составе «Зенита» Николас Ломбертс четырежды становился чемпионом России.