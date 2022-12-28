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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Министр спорта Матыцин: Не стоит разрывать связи с европейским футболом

28 Декабря 2022 • 05:40 Комментировать

Министр спорта РФ Олег Матыцин в разговоре с журналистами высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Матыцин сказал в эфире канала «Россия 24», что такой серьёзной организации, как РФС, не стоит сейчас делать резких движений. Политик отметил, что не нужно разрывать отношения с европейским футбольным сообществом.

«Все прекрасно понимают реалии, которые сегодня существуют. Как мне известно, руководители ФИФА не возражают, если РФС перейдёт в Азию», - добавил Матыцин.

Напомним, что в РФС пока не приняли окончательное решение по поводу перехода в Азиатскую конфедерацию.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Олег Матыцин Азиатская конфедерация Переход РФС в АФК
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