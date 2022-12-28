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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кокорин встретился с известным поваром Salt Bae

28 Декабря 2022 • 05:33 Комментировать

Скандально известный российский футболист Александр Кокорин на отдыхе в Дубае встретился с популярным турецким поваром Нусретом Гекче, более известным как Salt Bae.

31-летний российский нападающий вместе со своим братом Кириллом посетил ресторан Nusr-Et, где встретился с поваром Salt Bae. Стоит отметить, что турецкий кулинар недавно оказался на поле после финала чемпионата мира. Гечке фотографировался с Лионелем Месси и даже сумел потрогать Кубок мира, что вызвало возмущение футбольной общественности.

Александр Кокорин сейчас выступает за кипрский клуб «Арис» на правах арендного соглашения. До этого форвард играл в Италии за «Фиорентину».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Кирилл Кокорин Нусрет Гечке
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