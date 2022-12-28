Экс-президент РПЛ раскритиковал желание России перейти в Азиатскую конфедерацию

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

Заварзин сказал«РБ-Спорту», что с его точки зрения России нужно ждать возвращения в Европу. Экс-глава РПЛ отметил, что сейчас дёргаться не имеет смысла, а лучшего всего заняться детским футболом и футболом в регионах.

«Думаю, что РФС всё же примет правильное решение. Переход в Азию будет величайшей глупостью и похоронами российского футбола», - добавил Заварзин.

Напомним, что РФС пока не принял окончательное решение по поводу перехода в Азиатскую конфедерацию.