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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-президент РПЛ раскритиковал желание России перейти в Азиатскую конфедерацию

28 Декабря 2022 • 04:44 Комментировать

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

Заварзин сказал«РБ-Спорту», что с его точки зрения России нужно ждать возвращения в Европу. Экс-глава РПЛ отметил, что сейчас дёргаться не имеет смысла, а лучшего всего заняться детским футболом и футболом в регионах.

«Думаю, что РФС всё же примет правильное решение. Переход в Азию будет величайшей глупостью и похоронами российского футбола», - добавил Заварзин.

Напомним, что РФС пока не принял окончательное решение по поводу перехода в Азиатскую конфедерацию.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Россия Юрий Заварзин Азиатская конфедерация Переход РФС в АФК
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