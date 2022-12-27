Новосельцев: «Большое «но» - детские тренеры»

Бывший защитник национальной сборной России Иван Новосельцев высказался на тему детского футбола в России.

Ранее спортсмен высказывался о возможном переходе РФС в АФК и о матчах с иностранными командами.

«Большое «но» — детские тренеры. У них небольшие зарплаты. Квалифицированный тренер знает себе цену и не пойдет за эти деньги тренировать детей», - цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

Футболист считает, что в детско-юношеском футболе России не созданы достаточно хорошие условия. Кроме того, он сказал, что хорошо знаком с ситуацией, так как лично был внутри этой системы и мог наблюдать за происходящим, а внутри, по словам Новосельцева, присутствуют большие проблемы.