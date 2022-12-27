Газинский – о Сафонове: «Он очень устойчив психологически»

Центральный полузащитник «Урала» Юрий Газинский заявил, что периодические ошибки Матвея Сафонова в воротах «Краснодара» не являются показателем его истинного вратарского уровня.

«Он очень устойчив психологически. Может ошибиться, а потом вытащит очень сложный удар», - цитирует игрока «Чемпионат».

Газинский добавил, что в уровне Сафонова нельзя сомневаться и при редких ошибках голкипер показывает отличную игру за «Краснодар». Один из фантастических матчей Сафонова в РПЛ – недавняя игра с «Крыльями Советов».

Напомним, не так давно сам Газинский был одноклубником Сафонова в стане «горожан».