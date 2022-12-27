Абаскаль: «На каждом стадионе царит «красно-белая» атмосфера»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, чувствует ли он, что «красно-белые» являются топ-командой в России.

«В каждом отеле, в каждом городе, на каждом стадионе царит «красно-белая» атмосфера. Благодаря этому ты почти всегда чувствуешь себя как дома, и это плюс для игроков», — приводит слова Абаскаля издание Relevo.

Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков после 17 туров. Напомним, в чемпионате страны продолжается зимняя паузу, которая продлится до начала марта 2023 года.