В «Пари НН» сообщили, что у них нет никаких договорённостей с ЦСКА по трансферу Агапова

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов ответил на вопрос о возможном переходе защитника Ильи Агапова в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «армейцы» уже согласовали трансфер футболиста, игроку осталось лишь пройти медицинский осмотр и подписать трудовой договор.

«На данный момент Илья Агапов является игроком «Пари НН». Сейчас с ЦСКА нет никаких договоренностей. Есть ли к нему интерес? Да, им интересуются несколько клубов РПЛ», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах и получил четыре желтые карточки.