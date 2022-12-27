Тукманов считает, что Смольников ещё может поиграть в РПЛ

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал уход защитника Игоря Смольникова из стана «автозаводцев».

«Кондиции у Смольникова поиграть в РПЛ есть, в Первой лиге точно. Потеря это для «Торпедо» или нет? Не знаю, надо смотреть, как они будут укомплектовывать состав в ближайшее время», — приводит слова Тукманова Metaratings.

Функционер предложил Смольникову перейти в «Черноморец», который тренирует Константин Зырянов, чтобы построить команду вместе и набраться опыта для потенциальной работы тренером, но игровую карьеру ему заканчивать пока рано.

34-летний Смольников выступал за «Торпедо» с июля по декабрь 2022 года. За это время он провел 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист.