«Торпедо» может отдать в аренду Рейхмена

Полузащитник «Торпедо» Богдан Рейхмен может покинуть клуб в предстоящее трансферное окно.

Инсайдер Сергей Ильёвым сообщил в своем телеграм-канале о том, что столичный клуб рассматривает вариант, при котором молодой хавбек может уйти в аренду этой зимой.

20-летний Рейхмен перебрался в московское «Торпедо» из «Краснодара» минувшим летом. В текущем сезоне футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и отдал один голевой пас.

Контракт игрока с «автозаводцами» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 300 тысяч евро.