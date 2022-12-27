«Торпедо» ведёт переговоры по трансферу Кухарчука из «Химок»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

По сведениям телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», «Торпедо» продолжает вести переговоры с подмосковным клубом по Кухарчуку. Отмечается, что вероятность трансфера хавбека в стан «автозаводцев» является высокой.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи. Контракт Кухарчука с «Химками» истекает летом 2023 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 600 тысяч евро.