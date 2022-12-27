​Ломбертс вспомнил, как давал взятку в России

Николас Ломбертс, который на протяжении десяти сезонов защищал цвета «Зенита», вспомнил, как однажды он дал взятку в России.

По словам Ломбертса, в начале своего пути в «Зените» он сел за руль после одного выпитого бокала (вероятно, пива). Футболиста остановил полицейский, который услышал запах спиртного. Ломбертс решил вопрос на месте.

Согласно воспоминаниям Ломбертса, полицейский зафиксировал у него 2,5 промилле алкоголя, хотя он держал трубочку в метре от лица футболиста.

«Какого хрена? Я выпил один бокал! А он: нет, ты должен платить! Просил 60 тысяч рублей! Я отвечаю: ты с ума сошёл? Забирай меня в тюрьму. Окей-окей, давай меньше. Сошлись, кажется, на 20 тысячах», - сказал Ломбертс в интервью sport24.