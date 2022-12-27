Агент — о возможном переходе Самошникова в «Локомотив»: «Впервые слышу, что он согласовал контракт»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, высказался о возможном переходе игрока в «Локомотив». Ранее сообщалось, что футболист согласовал трудовое соглашение с «железнодорожниками» и летом пополнит состав команды на правах свободного агента.

«Впервые слышу, что Илья согласовал контракт с «Локомотивом». Игрок сейчас в отпуске — не хочу его беспокоить. В конце декабря приедет, после чего мы с ним поговорим», — цитирует Моисеева «Чемпионат».

В текущем сезоне 25-летний Самошников принял участие в 16 матчах Первой лиги, в которых отметился одним забитым мячом и сделал два ассиста.