​«Зенит» приглашал Ломбертса на матч легенд

Бывший футболист «Зенита» Николас Ломбертс получал приглашение на матч легенд против «Спартака». Об этом 37-летний бельгиец рассказал в ходе интервью для sport24.

«Кстати, «Зенит» приглашал меня на матч легенд против «Спартака». Но, увы, в тот день как раз была игра у «Гента», - высказался Ломбертс.

В настоящий момент Николас Ломбертс входит в тренерский штаб «Гента».

За «Зенит» Николас Ломбертс выступал в 2007-2017 годах. За десять лет бельгиец провёл за «сине-бело-голубых» 289 матчей. В них Ломбертс записал на свой счёт 11 голов.

Добавим, что Николас Ломбертс завершил карьеру футболиста в средине 2020 года.