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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал футболиста, который стал открытием года в РПЛ

27 Декабря 2022 • 20:23 Комментировать

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, какого футболиста он считает открытием года в РПЛ.

«Как в сборной, так и в чемпионате России Пиняев стал для меня открытием года. Еще понравился Сычевой. Мне нравятся нападающие, которые много забивают. Приятно, что в России появляются такие бомбардиры», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, есть отрицательный пример Гамида Агаларова, но хочется верить, что у него все будет хорошо.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата России 22-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром, забив 19 мячей в 29 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Дмитрий Булыкин Оренбург Ахмат Сергей Пиняев Гамид Агаларов Владимир Сычевой
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