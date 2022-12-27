Булыкин назвал футболиста, который стал открытием года в РПЛ

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, какого футболиста он считает открытием года в РПЛ.

«Как в сборной, так и в чемпионате России Пиняев стал для меня открытием года. Еще понравился Сычевой. Мне нравятся нападающие, которые много забивают. Приятно, что в России появляются такие бомбардиры», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, есть отрицательный пример Гамида Агаларова, но хочется верить, что у него все будет хорошо.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата России 22-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром, забив 19 мячей в 29 матчах.